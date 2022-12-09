بعد أشهر من اعتزاله...رجال الأمن يمنعون فيدرر من دخول "ويمبلدون" لسبب غريب

اعتزل نجم التنس روجر فيدرر قبل ثلاثة أشهر فقط، لكن يتعين عليه الآن أن يتعود على الحياة العادية ومنها على سبيل المثال أن يُمنع من دخول ملعب ويمبلدون في إنجلترا بسبب عدم التعرف إليه.

وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن الأسطورة السويسرية، البالغ 41 عاما، كشف لبرنامج التلفزيون الأمريكي "ذا ديلي شو"، أن حارس أمن نجح حيث فشل العديد من المنافسين على عشب ويمبلدون في هزيمته، من دون استخدام الكرة حتى.

وروى فيدرر ما حصل معه مستهلا: "لم أرغب في إخبار ويمبلدون أنني ربما سأكون هناك".

وتابع: "لم أكن أعرف ما إذا كان لدي وقت للذهاب إلى النادي لأنني كنت سأعود إلى المنزل مع العائلة".

وأضاف "أتممت زيارتي إلى الطبيب. حسنا، لدينا ساعتان. إذن ماذا سنفعل؟ هل نتوجه إلى المطار؟ أو دعنا نذهب بسرعة لتناول الشاي في ويمبلدون؟".

وأقر الفائز بـ20 بطولة كبرى "غراند سلام" بينها ثمانية ألقاب في ويمبلدون، بأنه لم يزر المكان الذي لطالما لمع فيه "توجهت بالسيارة نحو البوابة، حيث يدخل الضيوف عادة".

وشرح: "خرجت منها بسرعة للتحدث إلى سيدة الأمن ..مرحبا، كنت أتساءل فقط كيف يمكنني الدخول إلى ويمبلدون؟ أين الباب؟ أين البوابة؟.. فردت هل لديك بطاقة عضوية؟".

وتفاجأ فيدرر من ردة فعلها فأوضح "كان رد فعلي مثل آه، هناك واحدة؟ لأنه عندما تفوز ببطولة ويمبلدون، تصبح عضوا تلقائيا".

وأضاف "بصراحة، لا أعرف شيئا عن بطاقات العضوية. ربما تكون في المنزل في مكان ما. وأنا أسافر لتوي لذا لم يكن لدي أي فكرة".

وقال فيدرر، إنه أوضح لسيدة الأمن أنه لا يحمل بطاقة عضويته، وطلب منها أن توجهه نحو المكان الذي يمكنه فيه دخول نادي عموم إنجلترا (ويمبلدون).

ويتابع فيدرر نقلا عنها "نعم، لكن عليك أن تكون عضوا".

وأضاف "نظرت إليها للمرة الأخيرة وأنا في حالة ذعر الآن. وأنا آسف للغاية ولم أصدق - ما زلت لا أصدق أنني أقول ذلك لأنني ما زلت أشعر بالسوء حيال ذلك".

وأكمل: "كنت أنظر إليها وأقول، لقد فزت بهذه البطولة ثماني مرات، من فضلك صدقيني، أنا عضو لذا كيف أدخل؟".

ونجح فيدرر في النهاية في الدخول من الجانب الآخر لنادي عموم إنجلترا بفضل أحد المارة الذين أوضحوا هويته لرجال الأمن.

وخاض فيدرر مشاركته الأخيرة على مسرح التنس في كأس ليفر في سبتمبر الماضي في لندن، فيما لم يخض أي بطولة تنافسية منذ بطولة ويمبلدون في عام 2021 بسبب إصابة في الركبة، مما حضه في نهاية المطاف لإعلان اعتزاله.

المصدر: أ ف ب