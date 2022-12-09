ما حظوظ المنتخب المغربي في مباراته أمام البرتغال حسب رأي محللين رياضيين؟

سلط برنامج "ناس أونلاين" الضوء على التأهل التاريخي لمنتخب المغرب لدور ربع النهائي خلال مباريات مونديال قطر 2022، وعلى حظوظه بالفوز على منتخب البرتغال في مباراته القادمة.

أشار الصحفي الرياضي، حمزة شتيوي، إلى أن فوز المغرب أمام إسبانيا وتأهله لربع النهائي، أثبت قدرة المنتخبات العربية على تحقيق الإنجازات، وأنه لا شيء مستحيل أمامهم بالجهد والخبرة.

وأضاف شتيوي أن حظوظ المنتخب المغربي، في مباراة دور الثمانية أمام البرتغال، قائمة وإيجابية جدا، معتبرا أن ذلك يعود لأن المنتخب المغربي تصدر المجموعة السادسة على حساب منتخبات كبيرة قد تكون أكثر قيمة حتى من المنتخب البرتغالي.

كما تحدث الباحث بالجامعة الألمانية للرياضة، غيفارا الخطيب، أنه لا يمكن اعتبار أن فوز المغرب جاء من باب الصدفة بل هناك عمل وجهد، لتحقيق إنجاز رياضي والوصول إلى مراحل متقدمة.

وحول حظوظ المغرب القادمة قال غيفارا إنها ستكون مباراة حاسمة وصعبة نوعا ما خاصة أن هناك إصابات بين أعضاء المنتخب المغربي، وبذلوا تضحية بدنية كبيرة كالجري لمسافات كبيرة خلال المباريات السابقة والتي تنهك اللاعبين.

المصدر: RT