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بالفيديو.. تحدي بين صلاح وكلوب خارج المستطيل الأخضر

الرياضة

بالفيديو.. تحدي بين صلاح وكلوب خارج المستطيل الأخضر
Legion-Media
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خاض النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي تحد من نوع مختلف أمام مدرب الفريق يورغن كلوب في لعبة البادل بمدينة دبي الإماراتية.

وتألق صلاح إلى جانب تياغو ألكانتارا زميله بصفوف الـ"ريدز"، أمام كلوب وبيب ليندرز المدرب المساعد للفريق.

وأظهر صلاح في لعبة البادل مهارة كبيرة، وحاول الفوز أمام مدربيه، حيث أبرز الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع "تويتر" فيديو يكشف فيه كواليس المباراة.

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ويستعد ليفربول لمواجهة كل من أولمبيك ليون وإيه سي ميلان ضمن منافسات كأس السوبر بدبي الودية يومي الأحد والجمعة 11 و16 ديسمبر، قبل أن يلتقي مانشستر سيتي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية يوم 22 من الشهر نفسه.

المصدر: twitter.com/EPLworld

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