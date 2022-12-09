ربع نهائي مونديال "قطر 2022".. تشكيل الأرجنتين المتوقع لمواجهة هولندا

يستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة هولندا، اليوم الجمعة، على استاد لوسيل في ربع نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر.

وتحوم الشكوك حول مشاركة الثنائي رودريغو دي بول وأنخيل دي ماريا أمام هولندا، حيث يعاني الأول من إصابة عضلية جعلته يتدرب منفردا عن المجموعة في مران الأرجنتين، الأربعاء، فيما تعافى الثاني للتو من الإصابة.

واستقر المدرب ليونيل سكالوني على التشكيل الذي سيدخل به منتخب الأرجنتين مباراته أمام هولندا، حيث سيلعب بثلاثية إنزو فيرنانديز وأليكسيس ماك أليستير ولياندرو باريديس في خط الوسط.

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حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز

خط الدفاع: ناهويل مولينا – نيكولاس أوتاميندي – كريستيان روميرو – ماركوس أكونيا

خط الوسط: لياندرو باريديس – إنزو فيرنانديز – ماك أليستر

خط الهجوم: ليونيل ميسي – جوليان ألفاريز – بابو غوميز

فيما يتوقع أن يبدأ مدرب المنتخب الهولندي لويس فان خال بذات التشكيل الذي بدأ به مباراة هولندا أمام أمريكا في دور الـ16.

حراسة المرمى: أندريس نوبرت.

خط الدفاع: ناثاني آكي، فيرجيل فان دايك، يوريان تيمبر.

خط الوسط: دالي بيلند، فرينكي دي يونج، مارتن دي رون، دينزل دومفريس.

خط الهجوم: دافي كلاسين، ديباي، كودي جاكبو.

وتأهل منتخب هولندا لربع نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، بانتصاره على أمريكا 3-1 في دور الـ16.

المصدر: "وسائل إعلام"