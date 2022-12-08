السلطات السعودية تصدر تحذيرا للمواطنين المسافرين إلى قطر

أصدر الأمن السعودي بيانا بأن يلزم جميع المسافرين الراغبين في الذهاب إلى قطر بمركباتهم الخاصة إصدار تصريح للمركبة قبل موعد السفر بـ12 ساعة على الأقل.

ونشر الحساب الرسمي للأمن السعودي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، نص البيان، الذي جاء فيه: "يلزم جميع المسافرين الراغبين في الذهاب إلى قطر بمركباتهم الخاصة إصدار تصريح للمركبة قبل موعد السفر بـ12 ساعة على الأقل، وفي حال عدم الحصول على تصريح مؤكد فبالإمكان إيقافها في مواقف منذ سلوى، واستخدام حافلات النقل الترددي لاستكمال رحلتك.

كما ننوه بأن الدخول لقطر من دون بطاقة هيا يشمل المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي فقط".

ننبه إلى أنه يلزم جميع المسافرين الراغبين في الذهاب إلى #قطر بمركباتهم الخاصة إصدار تصريح للمركبة قبل موعد السفر بـ 12 ساعة على الأقل.

ولطلب التصريح:https://t.co/cnIKbDbIcQ#حاضرينpic.twitter.com/J3ZhQypXuS — الأمن العام (@security_gov) December 8, 2022

المصدر: " twitter/security_gov"