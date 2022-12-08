اعتقال متطرفين في إيطاليا بسبب الاعتداء على مشجعين مغاربة (فيديو)

أعلنت الشرطة الإيطالية اعتقال 13 ناشطا من اليمين المتطرف بتهمة الاعتداء على مغاربة كانوا يحتفلون بالتأهل التاريخي لمنتخب بلادهم إلى دور الثمانية لكأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وقالت الشرطة في بيان أن المشجعين كانوا يحتفلون في وسط مدينة فيرونا الواقعة شمالي إيطاليا، مساء الثلاثاء الماضي، بعد فوز المغرب على إسبانيا بركلات الترجيح (3-0)، عندما هاجمهم مجموعة من الرجال يرتدون ملابس سوداء وملثمين.

وتابعت أن من اعتُقلوا "عرفهم المحققون بأنهم أعضاء في جماعات يمينية متطرفة في المدينة".

Ieri a #Verona alcuni tifosi del #Marocco sono stati aggrediti mentre festeggiavano la storica qualificazione ai quarti in #Qatar2022



Un raid di matrice razzista

Tredici giovani, militanti dell'estrema destra, sono stati già fermati #Qatar#FIFAWorldCup2022#MaroccoSpagnapic.twitter.com/nHSmOyhLa3 — Corriere dello Sport (@CorSport) December 7, 2022

وشهدت المدن التي تضم أعدادا كبيرة من المهاجرين المغاربة في جميع أنحاء العالم احتفالات صاخبة من أنصار منتخب "أسود الأطلس" بعد تقدمه في نهائيات كأس العالم، التي تستضيفها قطر.

ونشر ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء الإيطالي، زعيم حزب الرابطة المناهض للمهاجرين، على موقع "تويتر" صورا لمشجعين يشعلون ألعابا نارية ويلقون بقطع أثاث وأشياء أخرى في وسط ميلانو.

Il Marocco elimina la Spagna, così “festeggiano” a Milano…

Mi auguro che i responsabili vengano identificati e ripaghino tutti i danni. #MaroccoSpagnapic.twitter.com/K5n0MxTtEn — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 6, 2022

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وقال إنه يأمل في التعرف على المسؤولين عن هذه الأفعال وإجبارهم على دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات، لكنه لم يعلق على الأحداث التي وقعت في فيرونا.

المصدر: وكالات