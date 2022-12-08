الاتحاد الإنجليزي يعلن عودة سترلينغ إلى معسكر منتخب "الأسود الثلاثة"

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الخميس، أن المهاجم رحيم سترلينغ سيعود إلى صفوف المنتخب الوطني المشارك في كأس العالم 2022، بعد أن أمضى بعض الوقت في إنجلترا إثر تعرض منزله للسطو.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان "سيعود رحيم سترلينغ إلى مقر إقامة منتخب إنجلترا في قطر".

وكان مهاجم تشيلسي غادر الدوحة لمتابعة مسألة عائلية ولكن من المتوقع الآن أن ينضم إلى الفريق في الوكرة غدا الجمعة عشية مواجهة فرنسا في الدور ربع النهائي لمونديال قطر.

ولم يشارك سترلينغ في المباراة الأخيرة لإنجلترا خلال فوزها على السنغال بثلاثية نظيفة في ثمن النهائي، حيث لعب فيل فودين وبوكايو ساكا على جانبي المهاجم هاري كاين. ويبدو من غير المرجح اختيار سترلينغ لخوض المباراة أساسيا ضد فرنسا، لكن عودته تزيد من خيارات المدرب غاريث ساوثغيت من مقاعد البدلاء.

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية، إن متسللين اقتحموا منزل سترلينغ بينما كانت أسرته متواجدة داخله مساء السبت.

ولكن شرطة لندن، أكدت في وقت لاحق إنه لم يكن هناك أحد في المنزل خلال عملية السطو ولم تكن هناك تهديدات بالعنف. وقالت الشرطة إن سكان المنزل كانوا في "رحلة خارجية" واكتشفوا عند عودتهم أن عددا من المجوهرات بينها ساعات، قد سُرق.

ويعتبر سترلينغ لاعبا أساسيا في صفوف منتخب "الأسود الثلاثة" منذ أن تولى ساوثغيت منصبه.

وسجل اللاعب البالغ 28 عاما، 20 هدفا في 81 مباراة دولية، بينها هدف في مونديال 2022 في مرمى إيران خلال فوز فريقه الساحق 6-2.

المصدر: وكالات