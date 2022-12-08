مدرب ريال مدريد يعلن موعد عودة بنزيما إلى التدريبات

أعلن مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، أن مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما الذي استُبعد من تشكيلة بلاده عشية انطلاق مونديال "قطر 2022" بسبب الإصابة، سيستأنف تدريباته مع الفريق السبت.

وأجاب المدرب المخضرم بابتسامة عندما سئل عن حالة نجمه الصحية "صاحب الكرة الذهبية يعود السبت" مضيفا "سوف نعيده إلى الملعب".

وفي اليوم نفسه أي السبت، سيكون المنتخب الفرنسي بطل العالم في مواجهة صعبة أمام إنجلترا في الدور ربع النهائي من كأس العالم.

وكان المهاجم البالغ من العمر 34 عاما قد انسحب من تشكيلة فرنسا لكأس العالم في 19 نوفمبر الماضي، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ أثناء التدريبات. وقد قدر الاتحاد الفرنسي وقت تعافيه بثلاثة أسابيع.

ولم يختر مدرب المنتخب الفرنسي، ديدييه ديشان، أي اسم مكان بنزيما ولا يزال مكانه فارغا في القائمة الرسمية "للديوك" في كأس العالم.

المصدر: وكالات