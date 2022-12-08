تركي آل الشيخ يعلن عن جائزة مالية ضخمة لمن يتوقع الفائز بكأس العالم 2022

أعلن رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، عن جائزة نقدية قيمة، لمن يتوقع هوية المنتخب الفائز بلقب بطل النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وقال تركي آل الشيخ في "تغريدة" نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "توقعك لبطل كأس العالم؟ رتويت ولايك ومتابعة.. الجائزة 100 ألف دولار، حط اسم المنتخب إذا مو من الخيارات، بالتوفيق للجميع وادعو لي.. مين بيجيبها؟".

توقعك لبطل كاس العالم ؟ رتويت ولايك ومتابعه ... الجائزه ١٠٠ الف دولار ... حط اسم المنتخب اذا مو من الخيارات ❤️🇲🇦🇵🇹🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇫🇷🇧🇷🇭🇷🇳🇱🇦🇷... بالتوفيق للجميع وادعو لي🙏🏻... من بيجيبها🤷🏻‍♂️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 7, 2022

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ووضع تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم، أسماء 4 منتخبات ضمن الفرق المرشحة، وهي: "البرازيل، الأرجنتين، فرنسا، والمغرب".

المصدر: "twitter/turki_alalshikh"