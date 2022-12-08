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تركي آل الشيخ يعلن عن جائزة مالية ضخمة لمن يتوقع الفائز بكأس العالم 2022

الرياضة

تركي آل الشيخ يعلن عن جائزة مالية ضخمة لمن يتوقع الفائز بكأس العالم 2022
facebook./Turkialalshik/photos
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أعلن رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، عن جائزة نقدية قيمة، لمن يتوقع هوية المنتخب الفائز بلقب بطل النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وقال تركي آل الشيخ في "تغريدة" نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "توقعك لبطل كأس العالم؟ رتويت ولايك ومتابعة.. الجائزة 100 ألف دولار، حط اسم المنتخب إذا مو من الخيارات، بالتوفيق للجميع وادعو لي.. مين بيجيبها؟".

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ووضع تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم، أسماء 4 منتخبات ضمن الفرق المرشحة، وهي: "البرازيل، الأرجنتين، فرنسا، والمغرب". 

المصدر: "twitter/turki_alalshikh"

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