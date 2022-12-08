رونالدو يخرج عن صمته ويعلق على أنباء تمرده في معسكر البرتغال بقطر

رد كريستيانو رونالدو، عبر حسابه في موقع "تويتر"، على التقارير التي تحدثت عن تمرده في معسكر البرتغال في مونديال قطر وتهديده بمغادرة المنتخب لجلوسه على مقاعد البدلاء في لقاء سويسرا.

وكتب رونالدو: "مجموعة متحدة للغاية لتكسرها القوى الخارجية، أمة شجاعة لتخاف من التحديات، فريق بكل ما تعنيه الكلمة من معاني سيحارب من أجل الحلم للنهاية، آمنوا معنا، هيا يا برتغال!".

Um grupo demasiado unido para ser quebrado por forças externas. Uma nação demasiado corajosa para se deixar atemorizar perante qualquer adversário. Uma equipa no verdadeiro sentido da palavra, que vai lutar pelo sonho até ao fim! Acreditem connosco! Força, Portugal!🇵🇹🙏🏽 pic.twitter.com/gUeENXSB5F — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 8, 2022

وكان مدرب منتخب البرتغال، فرناندو سانتوس، اتخذ قرارا مفاجئا بإبقاء رونالدو على دكة البدلاء في مباراة البرتغال ضد سويسرا في ثمن نهائي مونديال قطر، الثلاثاء الماضي، وسجل بديله اليافع غونسالو راموس ثلاثية "هاتريك" في الفوز الكاسح 6-1 على سويسرا.

ودخل رونالدو في الدقيقة 73 عندما كانت البرتغال متقدمة 5-1، ولكن صحيفة "ريكورد" البرتغالية أفادت بأن المهاجم سبق أن هدد بالمغادرة بعد محادثة مشحونة مع سانتوس، وهي الإشاعات التي كذبها رونالدو والاتحاد البرتغالي أيضا.

وتلتقي البرتغال مع المغرب بعد غد السبت في الدور ربع النهائي ومن المحتمل أن يشارك راموس أساسيا بدلا من رونالدو مجددا.

المصدر: RT