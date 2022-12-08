 
مباشر

الفايز والصفدي يسافران إلى قطر لحضور مباراة المغرب والبرتغال

الرياضة

الفايز والصفدي يسافران إلى قطر لحضور مباراة المغرب والبرتغال
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uc22

يسافر رئيس مجلس الأعيان الأردني، فيصل الفايز، برفقة رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، إلى دولة قطر اليوم الخميس، لحضور مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي مونديال 2022.

وإلى جانب حضورهما المباراة المقررة بعد غد السبت، سيلتقي الفايز والصفدي في الدوحة مع رئيسي مجلسي النواب والأعيان ومع أعضاء في مجلس الشورى القطري.

إقرأ المزيد
منتخب المغرب في
منتخب المغرب في "ورطة كبيرة" قبل مواجهة البرتغال

ويستضيف ملعب "الثمامة" في الدوحة، بعد غد السبت، مباراة المغرب والبرتغال في تمام الساعة الـ15:00 بتوقيت غرينيتش.

ويتطلع المنتخب المغربي للفوز على نظيره البرتغالي ليصبح أول منتخب عربي وإفريقي يصل لنصف نهائي كأس العالم.

المصدر: khaberni.com

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

البرتغال تكتسح سويسرا وتوجه إنذارا شديد اللهجة للمغرب (فيديو)