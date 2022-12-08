الفايز والصفدي يسافران إلى قطر لحضور مباراة المغرب والبرتغال

يسافر رئيس مجلس الأعيان الأردني، فيصل الفايز، برفقة رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، إلى دولة قطر اليوم الخميس، لحضور مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي مونديال 2022.

وإلى جانب حضورهما المباراة المقررة بعد غد السبت، سيلتقي الفايز والصفدي في الدوحة مع رئيسي مجلسي النواب والأعيان ومع أعضاء في مجلس الشورى القطري.

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ويستضيف ملعب "الثمامة" في الدوحة، بعد غد السبت، مباراة المغرب والبرتغال في تمام الساعة الـ15:00 بتوقيت غرينيتش.

ويتطلع المنتخب المغربي للفوز على نظيره البرتغالي ليصبح أول منتخب عربي وإفريقي يصل لنصف نهائي كأس العالم.

المصدر: khaberni.com