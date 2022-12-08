رسميا.. الاتحاد الإسباني يعلن عن خليفة إنريكي في تدريب "لا روخا" (صورة)

عين الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس دي لا فوينتي، مدربا لمنتخبه الأول، بعد ساعات من إقالة لويس إنريكي، الذي أخفق في قيادة "لا روخا" إلى ربع نهائي مونديال "قطر 2022"

وقال الاتحاد الإسباني في بيان، اليوم الخميس، إن دي لا فوينتي "سيقدم الاثنين المقبل (لوسائل الإعلام) ويخوض بداية مشواره في مارس خلال تصفيات كأس أوروبا 2024 المقررة في ألمانيا".

إقرأ المزيد

وعمل دي لا فوينتي (61 عاما) منذ 2013 مع منتخبات الفئات العمرية لإسبانيا، وحمل ألوان أتلتيك بلباو، وإشبيلية، وألافيس في الثمانينيات والتسعينيات كظهير أيسر.

OFFICIAL: Luis de la Fuente is the new Spain head coach.



He's coached Spain at various youth levels since 2013 🇪🇸 pic.twitter.com/hImdMJnzUj — B/R Football (@brfootball) December 8, 2022

🔴 OFICIAL | La @RFEF confía en Luis de la Fuente como nuevo seleccionador nacional @SEFutbol



✏️ La junta directiva debe aprobar el nombramiento el próximo lunes



🔗 https://t.co/Pj4Wf6McMx#VamosEspañapic.twitter.com/V3iIvR5EUx — RFEF (@rfef) December 8, 2022

وأخفقت إسبانيا، بطلة 2010، في بلوغ ربع نهائي مونديال قطر، بخسارتها المفاجئة الثلاثاء الماضي في الدور ثمن النهائي أمام المغرب بركلات الترجيح 0-3.

وكان إنريكي (52 عاما)، تولى تدريب منتخب إسبانيا في 2018 وقاده لنصف نهائي كأس أوروبا الصيف الماضي.

المصدر: وكالات