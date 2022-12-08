حقيقة تولي كلوب مسؤولية تدريب ألمانيا

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير المختص بأخبار سوق انتقالات اللاعبين، عن حقيقة تولي يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي الحالي مسؤولية تدريب منتخب بلاده الألماني في الفترة المقبلة.

وأشار فابريزيو رومانو عبر صفحته الرسمية على "تويتر" إلى أن يورغن كلوب لم يكن حريصا أبدا على تعيينه كمدرب جديد لمنتخب ألمانيا.

وأضاف الصحفي أن كلوب يصب كامل تركيزه مع ليفربول الآن، ويناقش بالفعل الإدارة على التعاقدات الجديدة، وهو مصر على التعاقد مع جود بيلينجهام.

Jurgen Klopp was never keen on being appointed as new Germany manager. He’s 100% focused on Liverpool now, already discussing new signings with the board and insisting for Bellingham. 🔴🤝🏻 #LFC



Klopp and Liverpool board will also decide together on player contract situations. pic.twitter.com/vV3i11LbBk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 8, 2022

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وأوضح الصحفي الشهير أن مدرب الريدز يناقش مع الإدارة مسألة عقود اللاعبين ومن سيستمر ومن سيغادر.

وخرج منتخب ألمانيا مبكرا من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 في قطر للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة عام 2018 في روسيا.

وتعرض منتخب ألمانيا للعديد من الانتقادات بسبب تفكيرهم في أمور خارج كرة القدم ليفشل بعدها بطل نسخة 2014 في التأهل لدور الـ16 من المسابقة.

يذكر أن كلوب تولى مهمة الإشراف على ليفربول منذ عام 2015، وقام بتمديد عقده مؤخرا على أن ينتهي في صيف عام 2026.

وحصد يورغن كلوب مع "الريدز" على جميع الألقاب الممكنة سواء المحلية أو القارية أو حتى العالمية "كأس العالم للأندية".

المصدر: twitter/FabrizioRomano