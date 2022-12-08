الاتحاد الإسباني يحسم أمر مدرب المنتخب بعد الخروج من مونديال قطر

قرر الاتحاد الاسباني لكرة القدم، رحيل لويس إنريكي مدرب "الماتادور"، عن منصبه بعد الخروج من منافسات كأس العالم "قطر 2022" لكرة القدم.

وحسب ما ذكرته إذاعة "سير" الإسبانية فإن الاتحاد الإسباني قرر عدم استمرار لويس إنريكي في منصبه بعد الخروج من كأس العالم قطر 2022.

Luis Enrique makes decision on Spain future after 2022 FIFA World Cup failure: Reports https://t.co/idICQxY0Fy — Ali Tv (@mirza95815616) December 8, 2022

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وسيعقد لويس إنريكي مع رئيس الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، والمدير الرياضي، خوسيه فرانسيسكو مولينا، لمناقشة استمراريته في منصب المدرب، إلا أن جميع الأطراف سيدخلون هذا الاجتماع وهم يفضلون إنهاء العلاقة مع المدرب، ولن ينتظروا حتى نهاية عقده مع أخر أربع مباريات في تصفيات كأس الأمم الأوروبية في يونيو 2023.

ومن المقرر أن يتم اتخاذ قرار رحيل لويس إنريكي عن منصبه في تدريب منتخب إسبانيا، بشكل رسمي خلال الـ 48 ساعة القادمة.

بينما يأتي دي لا فوينتي، المدير الفني الحالي لمنتخب إسبانيا الحالي تحت 21 عاما، على رأس المرشحين لخلافة إنريكي، حيث يعتبر المرشح الأوفر حظا لدي الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وودع منتخب إسبانيا منافسات مونديال قطر 2022، على يد نظيره المغربي في دور الـ 16 من المونديال بفضل ركلات الترجيح.

المصدر: "وكالات"