الاتحاد المغربي يزف أنباء سارة للمشجعين المغاربة قبل مواجهة البرتغال

أطلق كل من الاتحاد المغربي لكرة القدم ووزارة التربية والرياضة والخطوط الملكية المغربية، برنامج رحلات استثنائية جديد إلى قطر، وذلك بعد تأهل المغرب لربع نهائي مونديال 2022.

وستخصص هذه الرحلات الاستثنائية لنقل مشجعي المنتخب المغربي نحو الدوحة لمساندة "أسود الأطلس" خلال المواجهة التي ستجمعهم بالبرتغال بعد غد السبت في ربع نهائي مونديال قطر.

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وذكر موقع "هسبريس" المغربي، أنه "ستطرح التذكرة، على غرار برامج الرحلات الجوية الاستثنائية التي تم وضعها خلال المرحلة الأولى ومرحلة الثمن النهائي لكأس العالم 2022، بسعر محدد في 5 آلاف درهم (500 دولار تقريبا) ذهابا وإيابا، شاملة للرسوم على الدرجة الاقتصادية، غير قابلة للتغيير أو الاسترداد".

وأضاف المصدر ذاته أن "الناقل الجوي الوطني سيبرمج، في العاشر والحادي عشر من ديسمبر، سبع رحلات استثنائية ستنطلق من الدار البيضاء، وسبع رحلات عودة يوم الحادي عشر من ديسمبر. كما أن جميع هذه الرحلات ستؤمنها الشركة الوطنية على متن طائرات ذات سعة كبيرة تتراوح طاقتها الاستيعابية بين 274 و340 مقعدا للطائرة الواحدة".

وأشار موقع "هسبريس" إلى أن هذه التذاكر ستطرح للبيع ابتداء من اليوم الخميس، عبر الوكالات التجارية للخطوط الملكية المغربية والموقع الإلكتروني للشركة الوطنية.

المصدر: "هسبريس"