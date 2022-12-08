"سيدفعون الثمن".. روما مستاءة من تصرفات المغاربة عقب فوز منتخبهم على إسبانيا

انتقد نائب رئيسة وزراء إيطاليا، ماتيو سالفيني، طريقة احتفالات الجالية المغربية في ميلانو بفوز "أسود الأطلس" على إسبانيا في ثمن نهائي مونديال قطر.

ونشر سالفيني عبر حسابه على موقع "تويتر"، فيديو لأحد الأماكن في مدينة ميلانو الإيطالية حيث وضعت شاشة عملاقة لنقل اللقاء الذي جمع بين المغرب وإسبانيا الثلاثاء الماضي.

وتوافدت أعداد كبيرة من المشجعين (أغلبيتهم من المغاربة) لمشاهدة اللقاء، واحتفلوا بفوز المغرب بإشعال الألعاب النارية لتعم فوضى عارمة المكان.

Il Marocco elimina la Spagna, così “festeggiano” a Milano…

Mi auguro che i responsabili vengano identificati e ripaghino tutti i danni. #MaroccoSpagnapic.twitter.com/K5n0MxTtEn — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 6, 2022

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وعلق سالفيني، الذي يشغل أيضا منصب وزير البنية التحتية والمواصلات، كاتبا: "المغرب يقصي إسبانيا وهكذا (يحتفلون) في ميلانو، أتمنى أن يتم التعرف على المسؤولين ليدفعوا الثمن".

وكان المنتخب المغربي حقق إنجازا تاريخيا بتأهله إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 بفوزه على إسبانيا بركلات الترجيح 3-0 عقب نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.

المصدر: حساب سالفيني على "تويتر"