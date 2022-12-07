الفيفا يتغنى بالهدف "الصاروخي" لبديل "صاروخ ماديرا" وصاحب أول "هاتريك" بمونديال قطر

سلط حساب مونديال قطر في موقع "تويتر" الضوء على تألق المهاجم البرتغالي غونسالو راموش خلال مباراته ضد سويسرا (6-1) التي جرت مساء أمس الثلاثاء، في دور الـ16 لكأس العالم لكرة القدم.

ونشر حساب مونديال قطر 2022 "FIFA World Cup" على موقع "تويتر" هدف التقدم لمنتخب البرتغال، الذي سجله غونسالو راموش مبكرا في الدقيقة 17 بتسديد قوية "صاروخية" من داخل منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليسرى العليا القريبة الضيقة.

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ومن ثم أضاف راموش، الذي شارك أساسيا في المباراة بدلا من زميله النجم كريستيانو رونالدو، هدفين آخرين في الدقيقتين (51 و67) ليوقع على ثلاثية "هاتريك"، ويقود منتخب البرتغال إلى فوز ساحق على سويسرا (6-1)، وبلوغ الدور ربع النهائي لكأس العالم 2022.

المصدر: "twitter/FIFAWorldCup"