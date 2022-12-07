فينيسيوس يفاجأ بقفز قطة إلى الطاولة.. ويستغرب طريقة المسؤول عن المؤتمر الصحفي لإبعادها (فيديو)

فوجئ جناح المنتخب البرازيلي فينيسيوس جونيور، بقفز قطة إلى الطاولة، أثناء مؤتمره الصحفي المكرّس لمباراة منتخب بلاده ضد كرواتيا يوم الجمعة المقبل في ربع نهائي مونديال قطر.

وانتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، لقطة تقفز إلى فوق الطاولة أثناء المؤتمر الصحفي بحضور فينيسيوس جونيور، اليوم الأربعاء، ما أثار ضحك البرازيلي.

وتدخل المسؤول عن المؤتمر الصحفي سريعا وأزاح القطة من فوق الطاولة، ولكن بطريقة أثارت استغراب فينيسيوس جونيور والحضور في القاعة.

في لقطة طريفة



قطة "تقتحم" المؤتمر الصحفي لمنتخب البرازيل وسط ضحكات اللاعب فينيسيوس جونيور#كأس_العالم_2022pic.twitter.com/lTAa4yVgy8 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 7, 2022

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة نظيره الكرواتي يوم الجمعة المقبل، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

المصدر: وسائل إعلام