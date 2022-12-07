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تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى الملك محمد السادس وجماهير المغرب

الرياضة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى الملك محمد السادس وجماهير المغرب
twitter/Turki_alalshikh
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وجه رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، رسالة تهنئة إلى ملك المغرب محمد السادس والجماهير المغربية، بعد إنجاز "أسود الأطلس" في مونديال قطر.

ونشر تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، صورة رفقة ملك المغرب، عبر حسابه على موقع "تويتر" وأرفقها بـ"تغريدة" جاء فيها: "مبروك مولاي محمد السادس مبروك لكل أهل المغرب".

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وتأهل منتخب "أسود الأطلس" لأول مرة في تاريخه إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم لكرة القدم، بعد فوزه المفاجئ على نظيره الإسباني بركلات الترجيح (3-0)، مساء أمس الثلاثاء، في دور الـ16 لمونديال قطر 2022.

المصدر: "twitter/Turki_alalshikh" 

مونديال قطر

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