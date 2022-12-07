رسميا.. الاتحاد الألماني يعلن استمرار المدرب فليك مع المنتخب

سيبقى هانزي فليك على رأس الجهاز الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم رغم فضيحة الخروج من دور المجموعات لمونديال قطر 2022، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة اليوم الأربعاء.

وقال الاتحاد الألماني في بيان، إن هانز فليك سيستمر في منصبه حتى بطولة أمم أوروبا 2024 على الأقل والتي ستستضيفها ألمانيا.

وأكد أن الجميع يثق في قدرة فليك على قيادة "المانشافت" لتحقيق النجاح والأهداف المطلوبة منه.

وأضاف الاتحاد الألماني "فليك سيقود هذا التحدي معنا، نحن نؤمن بوجود فرصة لمنتخبنا الوطني في البطولة الأوروبية".

وودعت ألمانيا المونديال الثاني تواليا من دور المجموعات بعد أن حلت ثالثة في المجموعة الخامسة، بعد سقوط صادم افتتاحي ضد اليابان، تعادل مع إسبانيا وفوز على كوستاريكا.

المصدر: وكالات