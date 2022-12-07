باللغة العربية.. الخارجية الإيرانية توجه رسالة لشعب المغرب

هنأ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الشعب المغربي بتأهل منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

ونشر ناصر كنعاني صورة لمنتخب المغرب عبر حسابه على موقع "تويتر"، وعلق عليها بـ"تغريدة" باللغة العربية، جاء فيها: "بكل سرور نبارك للشعب المغربي الكريم فوز منتخبه الوطني وتأهله إلى ربع نهائي المونديال كما نهنئ اللاعبين والجهاز الفني متمنيا لهم النجاح في المراحل القادمة".

twitter/IRIMFA_SPOX

وحقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا بتأهله إلى دور الثمانية لنهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بفوزه المفاجي على نظيره الإسباني بركلات الترجيح (3-0)، مساء أمس الثلاثاء، على استاد المدينة التعليمية.

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يذكر أن منتخب إيران ودع مونديال قطر 2022 من دور المجموعات، بعد تعادله بعد تعرضه لهزيمتين متتاليتين أمام كل من إنجلترا (1-6) والولايات المتحدة الأمريكية (0-3) وتخللهما فوز على ويلز (2-0)، ليحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية (B) برصيد ثلاث نقاط، وخرج معه منتخب ويلز، صاحب المركز الرابع والأخير برصيد نقطة يتيمة.

بينما تصدر منتخب إنجلترا قائمة المجموعة برصيد 7 نقاط، وتلاه المنتخب الأمريكي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

المصدر: "twitter/IRIMFA_SPOX" + RT