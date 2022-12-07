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مونديال 2022.. رايس يغيب عن تدريبات إنجلترا قبل مواجهة فرنسا

الرياضة

مونديال 2022.. رايس يغيب عن تدريبات إنجلترا قبل مواجهة فرنسا
Legion-Media
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غاب لاعب وسط المنتخب الإنجليزي ديكلان رايس عن التدريبات الأربعاء، قبل ثلاثة أيام من مواجهة فرنسا في ربع نهائي مونديال قطر 2022.

وقالت مصادر مقربة للمنتخب الإنجليزي، إن اللاعب مريض دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن طبيعة أو شدة الأعراض.

وواصل المهاجم البديل كالوم ولسون أيضا علاج "إجهاد عضلي خفيف".

ويعتبر رايس (23 عاما)، عنصرا أساسيا في تشكيلة المنتخب الإنجليزي خصوصا ناحية استعادة الكرات من المنتخبات المنافسة، ولكنه غالبا ما يكون أيضا أول الصانعين للهجمات من خلال تمريراته الدقيقة جدا.

ولعب رايس إلى جانب جوردان هندرسون والواعد جود بيلينغهام، دورا كبيرا في الفوز العريض الذي حققته إنجلترا على ويلز 3-0 في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات، وعلى السنغال في ثمن النهائي بالنتيجة ذاتها.

وسيكون غياب رايس عن لقاء فرنسا المقرر السبت المقبل، مؤثرا جدا على تشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت لأنه لا يملك بديلا بقيمته، لأن مايسون ماونت أو كالفين فيليبس لاعبان أكثر هجوما، فيما تنقص كونور غالاغر الخبرة (4 مباريات دولية).

المصدر: أ ف ب

مونديال قطر

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