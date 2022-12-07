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بجملة واحدة.. مدرب مانشستر يونايتد يعلق على رحيل رونالدو

الرياضة

بجملة واحدة.. مدرب مانشستر يونايتد يعلق على رحيل رونالدو
Legion-Media
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بعد فترة من الصمت أعقبت تصريحات البرتغالي كريستيانو رونالدو التي أدت إلى رحيله عن مانشستر يونايتد، تحدث مدرب يونايتد، الهولندي إريك تين هاغ للمرة الأولى بوضوح حول الأمر.

وقال تين هاغ في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "رونالدو بات جزءا من الماضي، نحن ننظر للمستقبل الآن".

وكان رونالدو البالغ عمره 37 عاما، أنهى ارتباطه بفريقه السابق مانشستر يونايتد قبل أيام فقط من انطلاق بطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر، وذلك على خلفية المقابلة التلفزيونية التي أجراها "الدون" مع الصحفي البريطاني الشهير بيرس مورغان، وانتقد خلالها إدارة النادي الإنجليزي وجهازه الفني بقيادة الهولندي تين هاغ .

ويشارك رونالدو حاليا مع البرتغال في نهائيات كأس العالم وتأهل المنتخب البرتغالي إلى ربع النهائي حيث سيلعب السبت المقبل ضد المغرب.

المصدر: سكاي سبورتس

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