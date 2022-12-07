شاعر عربي كبير ينسج قصيدة في مديح "أسود الأطلس"

نظم الشاعر الإماراتي الكبير، مانع بن سعيد العتيبة، قصيدة شعرية، احتفالا بإنجاز المنتخب المغربي وتأهله إلى الدور الربع نهائي في كأس العالم "قطر 2022".

واستهل الشاعر الإماراتي قصيدته التي عنونها بـ"شكرا أسود الأطلس" بالقول "أسود الأطلس الأبطال فازوا.. وكل الحب والتقدير حازوا".

ليواصل الإشادة بالأسود عبر قصيدته المكونة من عشرة أبيات، ويبارك عبرها هذا الإنجاز للملك محمد السادس، قبل أن يختمها قائلا:"ويكفي أن يغني كل حر.. أسود الأطلس الأبطال فازوا".

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وحقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا بتأهله إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022 بفوزه على إسبانيا بركلات الترجيح عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي، الثلاثاء، على استاد المدينة التعليمية.

ويعد هذا التأهل للدور ربع النهائي الأول من نوعه في تاريخ المنتخبات العربية.

ومن المقرر أن يواجه منتخب المغرب نظيره البرتغالي في ربع نهائي البطولة يوم السبت المقبل.

المصدر: twitter/DR_Alotaiba