"عيدها يا بونو!".. فيديو للمعلق العماني البلوشي في مباراة المغرب وإسبانيا يشعل مواقع التواصل

غصت مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديو للمعلق العماني الشهير خليل البلوشي خلال تعليقه على ركلات الترجيح في مباراة المغرب وإسبانيا في الدور ثمن النهائي لمونديال "قطر 2022".

وحقق المنتخب المغربي فوزا تاريخيا على نظيره الإسباني بركلات الترجيح بنتيجة 3-0، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وانتشرت مقاطع فيديو للبلوشي وهو يتفاعل بشكل "جنوني" من كابينة التعليق داخل الملعب مع كل ركلة ترجيح يتصدى لها الحارس المغربي ياسين بونو.

وظهر المعلق العماني وهو يردد "أو هووو أو هووو" عندما أضاع الإسبان الركلة الأولى، ثم قفز من مكانه وهو يصرخ "الله، الله" عندما تصدى بونو للركلة الثانية.

وعندما تألق بونو مجددا وتصدى للركلة الثالثة، ظهر البلوشي وهو يمسك برأسه ويردد "مستحيل مستحيل".

ويلعب "أسود الأطلس" في الدور ربع النهائي مع البرتغال التي اكتسحت سويسرا بنتيجة 6-1.

المصدر: RT