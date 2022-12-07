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موعد مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي المونديال وتاريخ المواجهات بينهما

الرياضة

موعد مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي المونديال وتاريخ المواجهات بينهما
Legion-Media
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ضرب المنتخب المغربي موعدا ناريا مع نظيره البرتغالي في الدور ربع النهائي لمونديال "قطر 2022".

وتأهل المغرب لهذا الدور للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن أطاح بالمنتخب الإسباني في الدور ثمن النهائي بفوزه عليه بركلات الترجيح 3-0 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي لمباراتهما بالتعادل السلبي.

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أما البرتغال، فقد حجزت مقعدها باكتساحها سويسرا بستة أهداف لواحدة.

وتقام مباراة المغرب والبرتغال في ربع النهائي، السبت المقبل، في الساعة الـ15:00 بتوقيت غرينيتش، على ملعب "الثمامة" في الدوحة.

وستكون هذه المواجهة هي الثالثة بين المنتخبين حيث سبق لهما وأن التقيا في مناسبتين سابقتين وكلاهما في دور المجموعات لكأس العالم.

وكانت المباراة الأولى بين المنتخبين في مونديال 1986، حيث فاز "أسود ألأطلس" بنتيجة 3-1.

أما المواجهة الثانية، فكانت في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم "روسيا 2018"، حينها خطفت البرتغال الفوز بهدف دون رد حمل توقيع النجم كريستيانو رونالدو.

المصدر: RT

مونديال قطر

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