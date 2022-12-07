بعد الفوز "التاريخي".. مسؤولة في خارجية قطر تغرد "يا زمان الوصل بالأندلس"

تفاعلت لولوة الخاطر مساعدة وزير الخارجية القطري، الثلاثاء، مع فوز المنتخب المغربي على نظيره الإسباني ضمن منافسات "مونديال قطر 2022 " بأبيات شعرية عن الأندلس.

وكتبت الخاطر عبر حسابها على "تويتر": "جادك الغيث إذا الغيث همى.. يا زمان الوصل بالأندلس .. لم يكن وصلك (يوما) حلُما.. ذكرتنا المجدَ أُسْدُ الأطلسِ".

جادك الغيث إذا الغيث همى

يا زمان الوصل بالأندلس ِ

لم يكن وصلك (يوما) حلُما

ذكرتنا المجدَ أُسْدُ الأطلسِ



😃😃😃🎉🎉🎉🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦#قطر2022#قطر٢٠٢٢_فرحة_للجميع — لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) December 6, 2022

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وحقق المنتخب المغربي فوز تاريخيا على نظيره الإسباني بركلات الترجيح بنتيجة 3-0، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في مواجهة أقيمت على أرض استاد المدينة التعليمية، الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ 16 لنهائيات كأس العالم "قطر 2022".

ويلتقي "أسود الأطلس" مع البرتغال التي أطاحت بسويسرا بعد الفوز بنتيجة 6-1، السبت المقبل في دور ربع النهائي للمسابقة العالمية.

وحقق منتخب المغرب إنجازا بتأهله للدور ربع النهائي هو الأول من نوعه في تاريخ المنتخبات العربية.

المصدر: twitter/Lolwah_Alkhater