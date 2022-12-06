لقطة للاعبي المغرب بعد فوزهم على إسبانيا تشعل مواقع التواصل (فيديو وصور)

تصدرت صور سجود لاعبي المنتخب المغربي عقب فوزهم على إسبانيا في ثمن نهائي مونديال قطر 2022، منصات التواصل الاجتماعي مساء اليوم الثلاثاء.

وتوضح الصور المتداولة على نطاق واسع، سجود لاعبي المنتخب المغربي شكرا لله بعد فوزهم على إسبانيا وتأهلهم لربع نهائي مونديال قطر.

#أسود_الأطلس

شاهد سجود كل لاعبي المغرب شكرا لله بعد تاهلهم التاريخي الي ربع نهائي #كأس_العالم_2022_قطر

مبروك للابطال pic.twitter.com/KnKTj1nBno — المنبع الاخباري (@almanbae_news) December 6, 2022

لحظة سجود لاعبي المنتخب المغربي بعد الفوز التاريخي

للبطل العربي 🇲🇦 كل العرب معكم 👏🏻👏🏻#فوز_للعرب#كأس_العالم_2022_قطر#المغرب#المغرب_اسبانياpic.twitter.com/RXnpgsfhD3 — طارق بن محمد العودة (@Tariq_Alouda) December 6, 2022

سجود لاعبي المنتخب المغربي بعد الفوز على أسبانيا بركلات الترجيح وتأهلهم لدور 8



⁧#المغرب⁩ ⁧#المغرب_اسبانيا⁩ pic.twitter.com/6pIrYq1IUx — السعودية (@KSA) December 6, 2022

لحظة سجود لاعبي المنتخب المغربي بعد الفوز التاريخي

للبطل العربي 🇲🇦 كل العرب معكم 👏🏻👏🏻#فوز_للعرب#كأس_العالم_2022_قطر#المغرب#المغرب_اسبانياpic.twitter.com/RXnpgsfhD3 — طارق بن محمد العودة (@Tariq_Alouda) December 6, 2022

وبات المغرب أول منتخب عربي يتأهل لربع نهائي كأس العالم ورابع منتخب إفريقي بعد الكاميرون (1990) والسنغال (2002) وغانا (2010).

وهذه أفضل نتيجة لمنتخب عربي في تاريخ المونديال، بعد بلوغ المغرب (1986)، السعودية (1994) والجزائر (2014) ثمن النهائي سابقا.

وسيلتقي المنتخب المغربي في ربع النهائي مع الفائز في مواجهة الليلة بين البرتغال وسويسرا.

المصدر:RT