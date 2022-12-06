لقطة للاعبي المغرب بعد فوزهم على إسبانيا تشعل مواقع التواصل (فيديو وصور)
تصدرت صور سجود لاعبي المنتخب المغربي عقب فوزهم على إسبانيا في ثمن نهائي مونديال قطر 2022، منصات التواصل الاجتماعي مساء اليوم الثلاثاء.
وتوضح الصور المتداولة على نطاق واسع، سجود لاعبي المنتخب المغربي شكرا لله بعد فوزهم على إسبانيا وتأهلهم لربع نهائي مونديال قطر.
#أسود_الأطلس— المنبع الاخباري (@almanbae_news) December 6, 2022
شاهد سجود كل لاعبي المغرب شكرا لله بعد تاهلهم التاريخي الي ربع نهائي #كأس_العالم_2022_قطر
مبروك للابطال pic.twitter.com/KnKTj1nBno
لحظة سجود لاعبي المنتخب المغربي بعد الفوز التاريخي— طارق بن محمد العودة (@Tariq_Alouda) December 6, 2022
للبطل العربي 🇲🇦 كل العرب معكم 👏🏻👏🏻#فوز_للعرب#كأس_العالم_2022_قطر#المغرب#المغرب_اسبانياpic.twitter.com/RXnpgsfhD3
سجود لاعبي المنتخب المغربي بعد الفوز على أسبانيا بركلات الترجيح وتأهلهم لدور 8— السعودية (@KSA) December 6, 2022
#المغرب #المغرب_اسبانيا pic.twitter.com/6pIrYq1IUx
لحظة سجود لاعبي المنتخب المغربي بعد الفوز التاريخي— طارق بن محمد العودة (@Tariq_Alouda) December 6, 2022
للبطل العربي 🇲🇦 كل العرب معكم 👏🏻👏🏻#فوز_للعرب#كأس_العالم_2022_قطر#المغرب#المغرب_اسبانياpic.twitter.com/RXnpgsfhD3
لحظة سجود لاعبي المنتخب المغربي بعد الفوز 🇲🇦#المغرب#المغرب_اسبانياpic.twitter.com/FSW2KAEUV5— وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) December 6, 2022
وبات المغرب أول منتخب عربي يتأهل لربع نهائي كأس العالم ورابع منتخب إفريقي بعد الكاميرون (1990) والسنغال (2002) وغانا (2010).
وهذه أفضل نتيجة لمنتخب عربي في تاريخ المونديال، بعد بلوغ المغرب (1986)، السعودية (1994) والجزائر (2014) ثمن النهائي سابقا.
وسيلتقي المنتخب المغربي في ربع النهائي مع الفائز في مواجهة الليلة بين البرتغال وسويسرا.
المصدر:RT