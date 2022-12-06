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لقطة للاعبي المغرب بعد فوزهم على إسبانيا تشعل مواقع التواصل (فيديو وصور)

الرياضة

لقطة للاعبي المغرب بعد فوزهم على إسبانيا تشعل مواقع التواصل (فيديو وصور)
AP
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تصدرت صور سجود لاعبي المنتخب المغربي عقب فوزهم على إسبانيا في ثمن نهائي مونديال قطر 2022، منصات التواصل الاجتماعي مساء اليوم الثلاثاء.

وتوضح الصور المتداولة على نطاق واسع، سجود لاعبي المنتخب المغربي شكرا لله بعد فوزهم على إسبانيا وتأهلهم لربع نهائي مونديال قطر.

وبات المغرب أول منتخب عربي يتأهل لربع نهائي كأس العالم ورابع منتخب إفريقي بعد الكاميرون (1990) والسنغال (2002) وغانا (2010).

وهذه أفضل نتيجة لمنتخب عربي في تاريخ المونديال، بعد بلوغ المغرب (1986)، السعودية (1994) والجزائر (2014) ثمن النهائي سابقا.

وسيلتقي المنتخب المغربي في ربع النهائي مع الفائز في مواجهة الليلة بين البرتغال وسويسرا.

المصدر:RT

مونديال قطر

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