"أمل لانتصار العروبة".. السوداني والصدر يباركان فوز المغرب على إسبانيا

غرد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، تعقيبا على فوز المنتخب المغربي على نظيره الإسباني في منافسات بطولة كأس العالم في قطر.

وكتب الصدر الذي قاطع العملية السياسية العراقية تغريدة في حسابه على تويتر: "المغرب أمل لانتصار العروبة".

من جهته هنأ رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني المغرب وكتب في حسابه على تويتر: "مبارك للمغرب الشقيق تأهل فريقه الوطني، ودخوله التاريخ كأول منتخب عربي يتأهل لهذا الدور من منافسات كأس العالم".

وأضاف: "نتمنى للشعب المغربي وسائر الشعوب الشقيقة والصديقة المزيد من النجاح والازدهار".



المصدر: RT