المغرب يكرر إنجازا ثلاثيا إفريقيّا بالمونديال ويحقق حلما عربيا تاريخيا طال انتظاره

حقق منتخب المغرب انتصارا تاريخيا على إسبانيا بركلات الترجيح 3-0، مساء اليوم الثلاثاء، في ثمن نهائي مونديال قطر 2022، وحسم عبوره للدور ربع النهائي.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد أصبح منتخب المغرب رابع منتخب إفريقي يصل إلى ربع نهائي المونديال بعد الكاميرون عام 1990، والسنغال عام 2002، وغانا عام 2010.

4 - Morocco are the fourth African team to reach the quarterfinals of the World Cup after Cameroon in 1990, Senegal in 2002 and Ghana in 2010. Achievement. #MARESPpic.twitter.com/jx5xmIXUxM — OptaJean (@OptaJean) December 6, 2022

كما يعد هذا التأهل للدور ربع النهائي الأول من نوعه في تاريخ المنتخبات العربية.

وسيلتقي المنتخب المغربي في ربع النهائي مع الفائز في مواجهة الليلة بين البرتغال وسويسرا.

المصدر: "أوبتا"