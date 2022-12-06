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المغرب يكرر إنجازا ثلاثيا إفريقيّا بالمونديال ويحقق حلما عربيا تاريخيا طال انتظاره

الرياضة

المغرب يكرر إنجازا ثلاثيا إفريقيّا بالمونديال ويحقق حلما عربيا تاريخيا طال انتظاره
AP
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حقق منتخب المغرب انتصارا تاريخيا على إسبانيا بركلات الترجيح 3-0، مساء اليوم الثلاثاء، في ثمن نهائي مونديال قطر 2022، وحسم عبوره للدور ربع النهائي.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد أصبح منتخب المغرب رابع منتخب إفريقي يصل إلى ربع نهائي المونديال بعد الكاميرون عام 1990، والسنغال عام 2002، وغانا عام 2010.

كما يعد هذا التأهل للدور ربع النهائي الأول من نوعه في تاريخ المنتخبات العربية.

وسيلتقي المنتخب المغربي في ربع النهائي مع الفائز في مواجهة الليلة بين البرتغال وسويسرا.

المصدر: "أوبتا"

مونديال قطر

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