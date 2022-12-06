 
مباشر

سقوط "الماتادور".. انتصار "أسود الأطلس" على الكتيبة الإسبانية يقلب مواقع التواصل رأسا على عقب (صور)

الرياضة

سقوط
Globallookpress
"أسود الأطلس"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ubla

في إنجاز غير مسبوق، ولأول مرة في تاريخه وتاريخ العرب، تأهل المنتخب المغربي إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر بعد أن حقق انتصارا تاريخيا على المنتخب الإسباني.

وأدخل فوز "أسود الأطلس" على "الماتادور" الإسابني فرحة وهستيريا لا توصف بين الجماهير المغربية والعربية.

ونشر المدونون والمغردون والرياضيون وغيرهم ممن يعشقون المستطيل الأخضر، في شتى أصقاع العالم الآلاف إن لم نقل الملايين من التدوينات والتغريدات تعبيرا عن نشوتهم بفوز كتيبة الركراكي وسقوط القلعة الإسبانية الحصينة.

وقاد حارس مرمى إشبيلية، ياسين بونو، منتخب بلاده المغرب إلى الدور ربع النهائي لنهائيات كأس العالم في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بتألقه في ركلات الترجيح وتصديه لاثنتين حسمتا القمة مع الجارة إسبانيا في صالحه 3 - صفر بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي الثلاثاء على ملعب المدينة التعليمية في مونديال قطر.

وهذه أفضل نتيجة لمنتخب عربي في تاريخ المونديال، بعد بلوغ المغرب (1986)، السعودية (1994) والجزائر (2014) ثمن النهائي سابقا.

والمغرب ثالث منتخب إفريقي يحقق إنجاز بلوغ ربع النهائي، بعد الكاميرون (1990)، السنغال (2002) وغانا (2010).

وتابع المنتخب المغربي نتائجه الرائعة في النسخة الحالية وحافظ على سجله خاليا من الخسارة كما أن شباكه اهتزت مرة واحدة عندما تغلب على كندا 2-1 في الجولة الثالثة والأخيرة التي ضمنت له التأهل إلى ثمن النهائي.

المصدر: RT

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا