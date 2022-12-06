بعد الاعتداء.. إيتو يعتذر للجزائريين ويؤكد مواصلة التصدي للاستفزازات!

قدم رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، اعتذاراته رسميا بعد حادثة الاعتداء على أحد الـ"يوتيوبرز" الجزائريين بالعاصمة القطرية الدوحة.

ونشر إيتو بيانا عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم الثلاثاء، اعتذر فيه على حادثة الاعتداء، لكنه أكد أنه سيواصل التصدي لاستفزازات بعض الجزائريين.

كما طالب الكاميروني من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم والسلطات الجزائرية بوضع حد لهذا المناخ السائد قبل أن تتأزم الأمور وتحدث أحداث مأساوية.

ووجه إيتو في ختام بيانه نداء للجمهور الجزائري بتجاوز الخيبة المؤلمة بعدم التأهل لمونديال قطر على حساب الكاميرون.

وشهد محيط استاد "974"، الذي احتضن مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية (4-1) أمس الاثنين، ضمن دور الـ16 لنهائيات بطولة كأس العالم 2022، اشتباك إيتو مع أحد "اليوتيوبرز" الجزائريين.

وأوضح المشجع الجزائري في مقطع فيديو أنه قام باتهام الكاميروني بدفع رشوة لحكم مباراة منتخب بلاده ضد الجزائر في الملحق المؤهل لمونديال قطر.

وبمجرد سماع إيتو لتلك الكلمات، استشاط غضبا وانقض على المشجع الجزائري وركله بالقدم في وجهه، قبل أن يكسر الكاميرا الخاصة به.

المصدر: وكالات