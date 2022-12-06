أول تعليق لنيمار بعد تأهل البرازيل لربع نهائي مونديال قطر

علق نجم منتخب البرازيل، نيمار دا سليفا، على فوز "راقصي السامبا" على كوريا الجنوبية 4-1 في ثمن نهائي مونديال قطر وتأهلهم لربع النهائي.

وكان نيمار تعرض للإصابة في الكاحل في اللقاء الافتتاحي لمنتخب البرازيل ضد صربيا.

وغاب نجم باريس سان جيرمان عن مباراتي سويسرا والكاميرون، ولكنه عاد وشارك في مباراة كوريا الجنوبية حيث سجل هدفا من ركلة جزاء.

ونشر نيمار على حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة من مباراة كوريا وهو يحتفل مع زملائه في منتخب البرازيل، وعلق كاتبا: "صرخة ارتياح، شكرا يا إلهي، لك كل الشرف وكل المجد".

وتلعب البرازيل في الدور ربع النهائي مع كرواتيا التي تأهلت على حساب اليابان.

المصدر:RT