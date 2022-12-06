الركراكي يعلن عن تشكيلة المنتخب المغربي لمواجهة إسبانيا
أعلن المدير الفني للمنتخب المغربي، وليد الركراكي، تشكيلة "أسود الأطلس" التي ستخوض مواجهة إسبانيا اليوم الثلاثاء، في ثمن نهائي مونديال "قطر 2022".
واكتفى الركراكي، بتغيير وحيد على تشكيلة "الأسود" التي خاضت مباراة كندا الأخيرة بدور المجموعات، من خلال إقحام سليم أملاح في خط الوسط بدلا من عبد الحميد الصابيري.
وجاءت تشكيلة المغرب كالتالي:
حراسة المرمى: ياسين بونو
الدفاع: أشرف حكيمي - نوصير مزراوي - سفيان أمرابط - نايف أكرد - غانم سايس
الوسط: حكيم زياش - عز الدين أوناحي
الهجوم: سليم أملاح - سفيان بوفال - يوسف النصيري.
🚨تشكيلة المنتخب الوطني أمام منتخب إسبانيا— Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 6, 2022
Round of 16’s Line-up 🇲🇦🆚🇪🇸 #DimaMaghrib#TeamMorocco#FIFAWorldCup@pumafootballpic.twitter.com/I2jRuqVOwt
المصدر: Équipe du Maroc