تطور جديد.. هل يعتقل صامويل إيتو في قطر بعد اعتدائه على مشجع جزائري؟ (فيديو)

كشف "اليوتيوبر" الجزائري سعيد ماموني، الذي تعرض للاعتداء من قبل رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو بعد مباراة كوريا الجنوبية والبرازيل في مونديال قطر، أنه تقدم بشكوى ضد إيتو.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لنجم كرة القدم الكاميرونية السابق، وهو يركل "اليوتيوبر" الجزائري على مستوى الوجه ليسقطه أرضا، وذلك بعد مناوشات بينهما خارج "ملعب 974"، عقب مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية، أمس الاثنين.

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وقال سعيد ماموني في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، إن إيتو، حطم الكاميرا الخاصة به تماما، مشددا على أن رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، قام بتوجيه ضربات قوية له على مستوى الوجه والصدر.

🎙 Le youtubeur algérien (sadouni SM) qui s'est fait agressé par Eto'o a pris la parole via sa chaîne youtube ! pic.twitter.com/5wNLYZWKTJ — Gio Bennacer 👑🇩🇿 (@ArobaseBennacer) December 6, 2022

وأشار إلى أنه توجه لمركز الشرطة مباشرة بعد واقعة الاعتداء عليه، وتقدم بشكوى ضد إيتو، مطالبا الجماهير الجزائرية بدعمه والمطالبة بحقه أمام شخصية عامة مثل إيتو.

وأكد ماموني أن قطر دولة قانون وأنه يثق في السلطات القطرية لكي تنصفه وتأخذ له حقه.

ولم تصدر الشرطة القطرية أي بيان أو تعليق حول هذه الواقعة حتى الآن.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي