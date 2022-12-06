التشكيلة المتوقعة لمباراة المغرب وإسبانيا في ثمن نهائي مونديال قطر

يواجه المنتخب المغربي اليوم الثلاثاء نظيره الإسباني، في مباراة مرتقبة بالدور ثمن النهائي لمونديال "قطر 2022".

وتقام المباراة على ملعب المدينة التعليمية، في تمام الساعة الـ15:00 بتوقيت غرينيتش.

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ويطمح المنتخب المغربي لتحقيق المفاجأة من خلال الإطاحة بمنتخب إسبانيا أحد أبرز المرشحين للفوز بلقب كأس العالم "قطر 2022"، رغم صعوبة المهمة وقوة المنافس.

ومن المتوقع أن يعتمد المدير الفني لمنتخب المغرب، وليد الركراكي في مباراة اليوم على التشكيلة التالية:

ياسين بونو- رومان سايس- نايف أكرد- أشرف حكيمي- نصير مزراوي- سفيان أمرابط- سليم أملاح- عز الدين أوناحي- حكيم زياش- سفيان بوفال- يوسف النصيري.

أما مدرب منتخب إسبانيا لويس إنريكي، فيتوقع أن يدفع بالتشكيلة التالية:

أوناي سيمون - داني كارفاخال - رودري - باو توريس - جوردي ألبا - غافي - سيرجيو بوسكيتس - بيدري - فيران توريس - ألفارو موراتا - داني أولمو.

تجدر الإشارة إلى أن الفائز بهذه المباراة سيواجه في الدور ربع النهائي الفائز من المباراة التي ستقام في وقت لاحق اليوم أيضا وستجمع بين البرتغال وسويسرا.

المصدر: RT