مدرب إسبانيا يفرض على كل لاعب تسديد 1000 ركلة.. فما السبب؟

فرض مدرب منتخب إسبانيا لويس إنريكي، على كل لاعبيه التمرن على تنفيذ ألف ركلة ترجيحية قبل خوض نهائيات كأس العالم 2022، وذلك لأنه مقتنع بأنها ليست يانصيب بل جزء من اللعبة.

ويستعد أبطال العالم 2010 لمواجهة المغرب الثلاثاء في الدور ثمن النهائي لمونديال قطر، مع خطر إمكانية اللجوء إلى ركلات الترجيح بدءا من هذا الدور الإقصائي الأول.

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وفي مؤتمره الصحفي عشية لقاء المغرب على ملعب المدينة التعليمية، قال إنريكي "قبل عام وخلال أحد معسكرات المنتخب الإسباني، قلت لهم (للاعبين) إنه يتوجب عليهم الوصول إلى هنا (مونديال قطر) وكل منهم قد نفذ ألف ركلة ترجيحية".

وتابع "أتصور أنهم قاموا بالفرض المطلوب منهم"، معتبرا أنهم إذا انتظروا حتى الوصول إلى قطر كي يتمرنوا على ركلات الترجيح، فلن يكون الوقت كافيا.

وتوقع "أنا متأكد أننا سنضطر إلى تنفيذها في مباراة ما من الأدوار الإقصائية. بالنسبة لي، إنها ليست يانصيب"، مضيفا "إنها لحظة من التوتر الشديد. لحظة لإظهار رباطة جأشك وأنه يمكنك تسديد ركلة الجزاء بالطريقة التي تقرر إذا كنت قد تدربت على تنفيذها ألف مرة".

ورأى إنريكي أن تنفيذ ركلات الترجيح "إنها (ركلات الترجيح) شيء يمكن التدرب عليه، يمكن إدارته. (تعلمك) كيف تتحكم بالتوتر. بات للحظ دورا أقل ولحراس المرمى تأثيرا أكبر".

وأشاد إنريكي بحراسه الثلاثة أوناي سيمون ودافيد رايا وروبرت سانشيس، قائلا "يمكن لأي من الثلاثة أن يقدم أداء جيدا جدا في هذه الحالة. كلما ننهي التدريبات، أرى الكثير من اللاعبين ينفذون ركلات الترجيح".

المصدر: أ ف ب