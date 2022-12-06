البرازيل تنفرد برقم قياسي لأول مرة في تاريخ كأس العالم

انفرد منتخب البرازيل برقم قياسي لأول مرة في تاريخ كأس العالم الذي يمتد إلى 92 عاما، وذلك بعد الفوز على كوريا الجنوبية في مونديال "قطر 2022".

وشهدت الدقيقة 80 من المباراة مشاركة الحارس ويفرتون بيريرا بدلا من أليسون بيكر، لتكون بذلك أشركت البرازيل كل لاعبيها الـ16 في كأس العالم 2022، بما في ذلك 3 حراس للمرمى.

ووفقا لشبكة "أوبتا" أصبحت البرازيل أول دولة في تاريخ كأس العالم تقوم بإشراك 26 لاعبا في نسخة واحدة من البطولة العالمية.

26 - Brazil have now used all 26 members of their squad at the 2022 World Cup (including three goalkeepers), becoming the first side in World Cup history to use as many as 26 players at a single edition. Contribution. pic.twitter.com/BidgkRss4Q — OptaJoe (@OptaJoe) December 5, 2022

إقرأ المزيد

وحجز منتخب "راقصي السامبا" مقعدا له في دور الثمانية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم إثر فوزه على نظيره الكوري الجنوبي (4-1)، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الاثنين، على ملعب "974".

وضرب منتخب البرازيل بذلك موعدا في الدور ربع النهائي للنسخة الـ22 من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، مع منتخب كرواتيا الذي تغلب بدوره على نظيره الياباني بركلات الترجيح (3-1) في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من الاثنين أيضا، على استاد "الجنوب" بمدينة الوكرة.

وتقام مباراة البرازيل وكرواتيا في ربع النهائي، يوم الجمعة القادم، على ملعب "المدينة التعليمية" عند الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة/موسكو.

المصدر: twitter/OptaJoe