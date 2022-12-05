لا تتوقف عن التعري في قطر.. إطلالة ساخنة للكرواتية إيفانا نول في مطعم واستاد "الجنوب"

ظهرت ملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا نول، بملابس فاضحة كعادتها داخل مطعم بالدوحة، وفي مدرجات استاد "الجنوب" الذي احتضن مباراة منتخب بلادها واليابان ضمن دور الـ16 لمونديال 2022.

ونشرت إيفانا نول مقطع فيديو وصورا لها اليوم الاثنين، من داخل أحد مطاعم الدوحة، حيث ظهرت بملابس فاضحة كعادتها كشفت صدرها ومفاتنها بشكل واضح، وهي تأكل "السوشي" على الطريقة اليابانية، وذلك قبيل مواجهة "الساموراي"، وعلقت بقولها: "اليابان.. نحن مستعدون لك".

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ومن ثم نشرت الكرواتية صورة لها في مدرجات استاد "الجنوب"، الذي شهد فوز منتخب بلادها على اليابان بركلات الترجيح (3-1)، وذلك بعد تعادلهما في الوقت الأصلي (1-1) والإضافي من دون أهداف.

المصدر: "instagram/knolldoll"