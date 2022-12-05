لاعبو البرازيل يوجهون رسالة دعم للأسطورة بيليه (صورة)

حرص لاعبو منتخب البرازيل على توجيه رسالة دعم لمواطنهم الأسطورة بيليه بعد الفوز على كوريا الجنوبية (4-1)، في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الاثنين، ضمن دور الـ16 لمونديال قطر 2022.

ورفع لاعبو منتخب البرازيل بعد المباراة، يافطة كبيرة عليها صورة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه الشهيرة واسمه والتقطوا معها صورة تذكارية.

AFP Antonin THUILLIER

وكان إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المعروف باسم بيليه، قد أدخل إلى مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو الثلاثاء الماضي، لإعادة تقييم علاج يتلقاه جراء إصابته بسرطان القولون. وقال الأطباء إن عدوى الجهاز التنفسي التي يعانيها "عولجت بمضادات حيوية".

وقال المستشفى السبت إن حالته "مستقرة" وإنه يستجيب جيدا لعلاج التهاب الجهاز التنفسي.

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وأعلنت اثنتان من بنات الأسطورة بيليه أن حالته الصحية لا تمثل أي "خطر"، مبديتَين تفاؤلهما بشأن عودته إلى المنزل.

وقالت ابنته كيلي ناسيمنتو في مقابلة مع محطة "غلوبو" البرازيلية إن بيليه "مريض، إنه كبير في السن، لكنه موجود حاليا في المستشفى بسبب التهاب في الرئة. وعندما يتحسن، سيعود إلى المنزل".

ومن جهتها، قالت شقيقتها فلافيا أرانتيس إن بيليه "ليس في وحدة العناية المركزة، إنه في غرفة عادية. هو ليس في خطر، إنه يخضع للعلاج".

المصدر: وكالات