مدرب منتخب المغرب قبل لقاء إسبانيا: لماذا لا نحلم بإحراز كأس العالم!

أكد مدرب منتخب المغرب، وليد الركراكي، أهمية ومشروعية الحلم بإحراز كأس العالم بالنسبة للمنتخبات الإفريقية، مشيرا إلى أن خطابه الموجه للاعبيه قائم على ضرورة الطموح لتحقيق الإنجازات.

وقال الركراكي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين عشية مواجهة المغرب وإسبانيا في الدور ثمن النهائي لمونديال قطر: "في كرة القدم يمكن أن يحدث أي شيء، ودوما ما أحث اللاعبين على الحلم من أجل النجاح، وفي المقابل، إذا قلت لأي شخص بأنك لن تصل لما تريده، من المحال أن ينجح في ذلك، نحن في إفريقيا لم نتوج قط بكأس العالم، إذن لمَ لا نحلم بذلك".

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وتابع: "هذه رسالة إيجابية أمررها للاعبين، إذا قلنا إننا لن نحرز أبدا كأس العالم، فإننا سننهزم يوم غد أمام إسبانيا، لو كنت أفكر بشكل مختلف من منطلق تجربتي الشخصية في طفولتي، فإنني لن أكون هنا اليوم، سنقاتل ونبذل كل ما لدينا".

وأضاف: "من الممكن أننا لن ننجح في التتويج باللقب، لكن سنكون على الأقل قد حلمنا، ومن المحتمل أنه بعد 20 أو 30 عاما قد يتوج منتخب إفريقي بكأس العالم، وسيقولون حينها إن المغرب كان سباقا للحلم بذلك".

وكان المنتخب المغربي، تأهل لثمن نهائي مونديال قطر بعد تصدره لمجموعته السادسة بسبع نقاط من تعادل أمام كرواتيا 0-0 وفوز على بلجيكا 2-0 وكندا 2-1.

وتأهل المغرب للمرة الثانية في تاريخه لهذا الدور بعد نسخة 1986 بالمكسيك.

المصدر: elbotola.com