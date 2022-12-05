الاتحاد الإسباني يرفض استئناف برشلونة على إيقاف ليفاندوفسكي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، رفضت الاستئناف المقدم من برشلونة على إلغاء إيقاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب طرده في مباراة أوساسونا.

وكان ليفاندوفسكي قد نال بطاقة حمراء في 8 نوفمبر الماضي، خلال مباراة برشلونة وأساسونا والتي انتصر فيها النادي الكتالوني بهدفين مقابل هدف، قبل إيقاف المسابقة لإقامة بطولة كأس العالم قطر 2022.

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وقام برشلونة بالاستئناف على العقوبة داخل لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إلا اللجنة رفضت الاستئناف وفقا لما ذكرته إذاعة "كوبي" الإسبانية.

وأوضحت الإذاعة في تقرير أن ليفاندوفسكي بذلك سوف يغيب عن برشلونة في الثلاث مباريات القادمة عقب استئناف الليجا بعد نهاية كأس العالم قطر 2022.

ويعني ذلك أن ليفاندوفسكي لن يشارك مع برشلونة في مباراة إسبانيول يوم 31 ديسمبر الجاري، بجانب مباراة أتلتيكو مدريد في 8 يناير 2023، فضلًا لقاء السوبر الإسباني ضد ريال مدريد في 12 يناير 2023.

المصدر: "وكالات"