أول تعليق لماني بعد إقصاء السنغال من مونديال قطر

أشاد المهاجم السنغالي ساديو ماني، بأداء زملائه في المنتخب خلال المباراة أمام المنتخب الإنجليزي أمس الأحد، في الدور ثمن النهائي لمونديال قطر رغم الهزيمة 0-3 والخروج من البطولة.

وكتب ماني عبر حسابه في موقع "إنستغرام" بعد المباراة: "إخواني الأعزاء، الشعب فخور للغاية برحلتكم ووضعتم السعادة في قلوب السنغاليين وكل المشجعين بالدفاع عن العلم الوطني بكل كرامة".

وأضاف: "سنواصل التعلم وسنحظى بالحظ الأوفر، سنواصل التقدم بحثا عن الفوز بالمزيد من الألقاب إن شاء الله".

ويأتي تعليق ماني في الوقت الذي يغيب فيه اللاعب عن السنغال في المونديال، بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها رفقة فريقه بايرن ميونخ قبل انطلاق البطولة بأيام.

وكان المنتخب السنغالي مع نظيره المغربي هما فقط من اجتازا الدور الأول بالمونديال الحالي من بين خمسة منتخبات إفريقية شاركت في هذه النسخة، ولكن "أسود التيرانغا" تعرضوا أمس الأحد لأكبر هزيمة لهم في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال بالخسارة بثلاثية دون رد أمام إنجلترا.

المصدر: RT