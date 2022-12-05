الإعلان عن حكم مباراة المغرب وإسبانيا في ثمن نهائي مونديال قطر

عين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الحكم الأرجنتيني فيرناندو راباليني، لإدارة مباراة المغرب وإسبانيا غدا الثلاثاء في ثمن نهائي مونديال "قطر 2022".

وسبق لراباليني أن أدار مباراة المغرب وكرواتيا، في الجولة الأولى من دور المجموعات، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وسيساعد راباليني في مباراة الغد، مواطنيه خوان بابلو بيلاتي، ودييغو بونفا، أما الحكم الرابع فهو البرازيلي رافاييل كلاوس.

فيما سيتواجد في غرفة حكم الفيديو المساعد "الفار"، الأرجنتيني ماورو فيغليانو، بمساعدة الكولومبي نيكولاس غالو، مع تواجد التشيلي خوليو باسكونان، والأوروغوياني نيكولاس تاران.

وتأهل المنتخب المغربي لثمن النهائي بعد تصدره لمجموعته السادسة بسبع نقاط من تعادل أمام كرواتيا 0-0 وفوز على بلجيكا 2-0 وكندا 2-1.

وتأهل المغرب للمرة الثانية في تاريخه لهذا الدور بعد نسخة 1986 بالمكسيك.

أما إسبانيا حاملة لقب مونديال 2010، فقد تأهلت للدور ثمن النهائي في النسخة الحالية، بعد احتلالها المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد أربع نقاط تحصلت عليها من فوزها على كوستاريكا 7-0، وتعادلها مع ألمانيا 1-1.

وتعرضت إسبانيا لهزيمة مفاجئة في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات أمام اليابان بنتيجة 1-2.

المصدر: وكالات