شيخ قطري يضطر للتعليق على إطلالة الكرواتية إيفانا نول "شبه عارية"

علق الشيخ القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني، على الإطلالة الفاضحة لملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول، على مدرجات أحد ملاعب مونديال قطر، وتصوير بعض الشباب القطري لها باهتمام وشغف.

وأشعلت صور ايفانا نول منصات التواصل الاجتماعي، بعد إطلالتها الفاضحة من العاصمة القطرية الدوحة، والتي تعمدت الظهور بها رغم تحذير السلطات القطرية من مثل هذه الأمور للمشجعين الأجانب، ومطالبتهم باحترام قوانين وعادات المجتمع القطري.

وجذبت العارضة الكرواتية البالغة من العمر 30 عاما، والتي أُطلق عليها لقب "أكثر مشجعي كأس العالم إثارة"، بعض الرجال خلال مباراة كرواتيا مع المغرب، حيث ظهرت بزي مثير.

ونشرت إيفان نول عبر صفحتها على موقع "إنستغرام" بعد المباراة، صورة لرجلين قطريين وهما يتأملان بها ويلتقطان الصور. وعلقت: "مليون متابع، شكرا جزيلا لكم على دعمكم. أحبكم جميعا!".

وبعد السخرية التي طالت الشباب القطريين الذين ظهروا، يحدقون إليها في المدرجات ويلتقطون لها الصور خلسة، خرج الشيخ عبدالله آل ثاني عن صمته وعلق على الأمر.

وقال الشيخ عبدالله آل ثاني في "تغريدة" له عبر حسابه بموقع "تويتر" مدافعا عن هؤلاء الشباب: "من الطبيعي كمجتمع محافظ أن ما نشاهده يلفت الأنظار.. ولكن التهويل ورسم القصص على هؤلاء الشباب أمر مرفوض. فمثل مالك مشاعر الناس لهم مشاعر وعندهم أهل وبيوت ولو كان أي واحد منا مكانهم كان سوينا اسواتهم.. لانه منظر مستغرب في مجتمع محافظ فاتقوا الله في أنفسكم وفي مشاعر الآخرين وتماسك بيوتهم".

من الطبيعي كمجتمع محافظ ان مانشاهدة يلفت الانظار ولكن التهويل ورسم القصص على هؤلاء الشباب امر مرفوض فمثل مالك مشاعر الناس لهم مشاعر وعندهم اهل وبيوت ولو كان اي واحد منا مكانهم كان سوينا اسواتهم لانه منظر مستغرب في مجتمع محافظ فتقوا الله في انفسكم وفي مشاعر الاخرين وتماسك بيوتهم pic.twitter.com/ErcvEEEsgV — عبدالله بن ناصر آل ثاني (@DRaALTHANI) December 3, 2022

وقبل ظهورها بهذه الإطلالة المثيرة للغرائز في مدرجات مباراة كرواتيا مع المغرب، كانت ملكة جمال كرواتيا قد نشرت عبر حساباتها بمواقع التواصل صورا وفيديوهات أظهرتها بملابس السباحة العارية على أحد الشواطئ في قطر.

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل، طالبوا المسؤولين في الشرطة القطرية بالقبض على إيفانا نول، بتهمة عدم احترام التقاليد وانتهاك العادات والقوانين المحلية لقطر.

على الرغم من قوانين الحشمة الصارمة في قطر، تقول إيفانا إنها ليست قلقة بشأن الاعتقال.

وقالت الكرواتية في تصريحات صحفية: "لم أخاف أبدا من أن أعتقل على ما أنا عليه، ولا أعتقد أنني أستطيع أن أؤذي شخصا يرتدي البكيني. واذا كان هذا يستحق الاعتقال فاعتقلوني".

وعلى الرغم من أنها تلقت إساءة عبر الإنترنت من متصيدين يحذرونها من احترام القانون الثقافي لدولة قطر، إلا أنها مصممة على الاستمرار في ارتداء ملابسها المفعمة بالحيوية، نشر صورها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتقول إن السكان المحليين يحبونها بالفعل.

وقالت: "في البداية كنت أفكر فيما إذا كانت كأس العالم ستقام هناك (قطر) ، بالتأكيد سيسمحون لنا بكل شيء لجعلها مريحة لجميع المشجعين دون أي قيود".

وأضافت: "السكان المحليون أكدوا لي أنني أستطيع ارتداء ما أريد. لكنني لم أكن أعلم أن مقطع الفيديو الخاص بي في البيكيني والمشي بجانب البحر سيكون مشكلة كبيرة".

وختمت إيفانا نول: "البلد كله يتحدث عن ذلك. الجميع يعرفني هنا ، ورأيت أنه تم قبولي".

المصدر: وسائل إعلام