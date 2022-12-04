المقاتل الروسي إسماعيلوف يشوه وجه مواطنه شليمينكو

ألحق المقاتل الروسي محمد إسماعيلوف هزيمة ساحقة بمواطنه ألكسندر شليمينكو في النزال الذي جمعهما مساء السبت بمدينة يكاتيرينبورغ الروسية، ضمن بطولة RCC 13 للفنون القتالية المختلطة MMA.

وسيطر إسماعيلوف على مجريات النزال سيطرة كاملة على مدار الجولات الخمس، وتمكن من الفوز على خصمه شليمينكو بالنقاط بإجماع قرار الحكام بنتيجة واحدة: (50-44، 50-44، 50-44).

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وحقق إسماعيلوف (36 عاما) بذلك انتصاره السابع عشر، خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل ثلاث هزائم وتعادل واحد.

بينما مني شليمينكو (38 عاما) بالهزيمة الـ14 مقابل 62 انتصارا، وحقق تعادلا واحدا.

المصدر: "sportmk.ru"