التشكيلة الأساسية لمباراة فرنسا وبولندا في ثمن نهائي مونديال قطر
يستضيف ملعب "الثمامة" في الدوحة اليوم الأحد، مباراة من العيار الثقيل بين منتخبي فرنسا وبولندا في ثمن نهائي مونديال "قطر 2022".
وتقام المباراة في تمام الساعة الـ15:00 بتوقيت غرينيتش.
وسيدخل المنتخبان المباراة بالتشكيلتين الأساسيتين التاليتين.
-فرنسا
La 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 de départ pour ce 𝟭/𝟴 𝗱𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 de Coupe du Monde 🔥— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 4, 2022
Coup d'envoi 16h00 sur TF1 📺
🇫🇷🇵🇱 #FRAPOL | #FiersdetreBleuspic.twitter.com/jUvKfKNOo7
- بولندا
⚠️SKŁAD— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) December 4, 2022
Tak zagramy z Francją w 1/8 finału mistrzostw świata! 🏆
_________#FRAPOL 🇫🇷🇵🇱 #KierunekKatarpic.twitter.com/uJ7YtxdQvW
وسيواجه الفائز من مباراة فرنسا وبولندا، في الدور ربع النهائي، الفائز من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم أيضا بين إنجلترا والسنغال.
المصدر: RT