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التشكيلة الأساسية لمباراة فرنسا وبولندا في ثمن نهائي مونديال قطر

الرياضة

التشكيلة الأساسية لمباراة فرنسا وبولندا في ثمن نهائي مونديال قطر
AP
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يستضيف ملعب "الثمامة" في الدوحة اليوم الأحد، مباراة من العيار الثقيل بين منتخبي فرنسا وبولندا في ثمن نهائي مونديال "قطر 2022".

وتقام المباراة في تمام الساعة الـ15:00 بتوقيت غرينيتش.

وسيدخل المنتخبان المباراة بالتشكيلتين الأساسيتين التاليتين.

-فرنسا

- بولندا

وسيواجه الفائز من مباراة فرنسا وبولندا، في الدور ربع النهائي، الفائز من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم أيضا بين إنجلترا والسنغال.

المصدر: RT

مونديال قطر

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