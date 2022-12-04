الاتحاد المغربي يزف خبرا سارا للمشجعين بخصوص تذاكر مباراة المغرب وإسبانيا

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، أن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، خصص تذاكر إضافية للمباراة التي ستجمع بين "أسود الأطلس" وإسبانيا بعد غد الثلاثاء في ثمن نهائي مونديال قطر.

وقال الاتحاد المغربي عبر حسابه في موقع "تويتر" اليوم الأحد: "بعد مجهودات كبيرة قامت بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم خصص للجماهير المغربية خمسة آلاف تذكرة إضافية للمباراة التي ستجمع بين المنتخب الوطني ونظيره الإسباني ووضعها في موقعه الرسمي الخاص ببيع التذاكر".

🚨بعد مجهودات كبيرة قامت بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم خصص 5000 تذكرة الخاصة بالمباراة التي ستجمع بين المنتخب الوطني ونظيره الاسباني، للجماهير المغربية ووضعها في موقعه الرسمي الخاص ببيع التذاكر . pic.twitter.com/e21SuzvAqI — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 4, 2022

وكانت فئة عريضة من الجماهير المغربية المتواجدة في قطر، عبرت عن غضبها بسبب "نفاد" تذاكر مباراة منتخب بلادها وإسبانيا، وطالبت المسؤولين المغاربة بالتدخل لإيجاد حل في ظل عدم تمكن عدد هائل من المشجعين من الحصول على تذكرة المباراة المرتقبة.

المصدر: الاتحاد المغربي لكرة القدم