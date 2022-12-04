قبل مواجهة المغرب.. غياب ثنائي منتخب إسبانيا عن التدريبات

واصل منتخب إسبانيا تدريباته الجماعية، استعدادا لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره المغربي التي تجمع بينهما ضمن منافسات الدور الـ16 بطولة كأس العالم "قطر 2022"، الثلاثاء.

وخاض منتخب إسبانيا تدريباته الجماعية بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي منحها لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب مساء السبت.

وشهدت تدريبات منتخب إسبانيا، غياب الثنائي سيزار أزبيليكويتا مدافع فريق تشيلسي، وديفيد رايا حارس مرمى فريق برينتفورد، عن التدريب الجماعي، حيث خاض الثنائي على الدراجة الثابتة الموجودة في ملعب "الجامعة بقطر".

[ صور من تمرين اليوم 📸 ]



إسبانيا مؤمنة بفلسفتها قبل مباراة المغرب#مونديال_قطر | #ESPpic.twitter.com/KlyBUduHE9 — منتخب إسبانيا (@spain_national) December 4, 2022

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وأصيب سيزار أزبيليكويتا، خلال المباراة التي خاضها منتهي إسبانيا أمام نظيره اليابان، على مستوى ربلة الساق، وعلى إثر ذلك تم تغييره بسبب كإجراء احترازي.

ويمنح منتخب إسبانيا إيلاء اهتمام خاص لقائد فريق تشيلسي، الذي من المتوقع أن يكون متاحا للمباراة ضد المغرب.

كما شهدت التدريبات الجماعية للمنتخب الإسباني، عودة مشاركة داني أولمو، الذي سبق وتدرب في صالة الألعاب الرياضية في آخر جلسة تدريبية بعد المباراة في اليابان.

المصدر: 365scores