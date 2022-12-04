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جماهير أستراليا قامت باستفزاز ميسي.. فجاء رد "البرغوث " صاعقا (فيديو)

الرياضة

جماهير أستراليا قامت باستفزاز ميسي.. فجاء رد
AP
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تلقت جماهير المنتخب الأسترالي ردا صاعقا بعدما قامت باستفزاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أثناء مباراة أستراليا والأرجنتين، أمس السبت، في الدور ثمن النهائي لمونديال قطر.

وانتشرت مقاطع فيديو لمشجعي أستراليا في المدرجات أثناء المباراة، حيث هتف بعضهم ضد النجم ميسي بقولهم: "أين ميسي؟ أنت سيئ، أين أنت يا ميسي؟" في إشارة إلى عدم تأثيره بشكل إيجابي لفريقه في المباراة.

ولم تمر سوى 12 ثانية حتى رد النجم الأرجنتيني بشكل صاعق على الجماهير الأسترالية بتسجيله هدف التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 35 بتسديدة مركزة من داخل منطقة الجزاء.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث أضافت الأرجنتين الهدف الثاني في الدقيقة 57 عن طريق جوليان ألفاريز، قبل أن يسجل الأرجنتيني إنزو فرنانديز هدف أستراليا الوحيد بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 77.

وانتهت المباراة بفوز الأرجنتين بنتيجة 2-1 لتضرب موعدا مع هولندا في الدور ربع النهائي.

المصدر: RT

مونديال قطر

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