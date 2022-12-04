جماهير أستراليا قامت باستفزاز ميسي.. فجاء رد "البرغوث " صاعقا (فيديو)

تلقت جماهير المنتخب الأسترالي ردا صاعقا بعدما قامت باستفزاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أثناء مباراة أستراليا والأرجنتين، أمس السبت، في الدور ثمن النهائي لمونديال قطر.

وانتشرت مقاطع فيديو لمشجعي أستراليا في المدرجات أثناء المباراة، حيث هتف بعضهم ضد النجم ميسي بقولهم: "أين ميسي؟ أنت سيئ، أين أنت يا ميسي؟" في إشارة إلى عدم تأثيره بشكل إيجابي لفريقه في المباراة.

Australia fans shouting "where is Messi", only for him to humble them 20 seconds later 🤙 You don't provoke the king 👑

I Stan the GOAT that does the talking on the field 🐐❤️ pic.twitter.com/IWPHrLE7f0 — Kamal 💙❤️❁ (@KamaISZN) December 4, 2022

ولم تمر سوى 12 ثانية حتى رد النجم الأرجنتيني بشكل صاعق على الجماهير الأسترالية بتسجيله هدف التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 35 بتسديدة مركزة من داخل منطقة الجزاء.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث أضافت الأرجنتين الهدف الثاني في الدقيقة 57 عن طريق جوليان ألفاريز، قبل أن يسجل الأرجنتيني إنزو فرنانديز هدف أستراليا الوحيد بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 77.

وانتهت المباراة بفوز الأرجنتين بنتيجة 2-1 لتضرب موعدا مع هولندا في الدور ربع النهائي.

المصدر: RT